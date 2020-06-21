В Амстердамі хочуть обмежити кількість мандрівників

Керівництво столиці Нідерландів просять обмежити потік іноземців. Активісти пропонують дозволити мандрівникам проводити в Амстердамі в наступні п'ять років не більше як 12 мільйонів ночей.

Група активістів організувала збір підписів під петицією за посилення контролю над туристичним потоком. "Якщо кількість туристів зросте до докоронавірусного рівня, то вони знову будуть домінувати в економіці і на вулицях", – говорить співавтор петиції Мартін Бадір.

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Він і його соратники пропонують ввести обмеження на кількість мандрівників – щоб в наступні п'ять років ті провели в місті не більше як 12 мільйонів ночей. Також пропонується обмежити будівництво нових готелів і частково заборонити здачу житла в оренду.

Тільки за 2018 рік іноземці провели в Амстердамі 16,6 мільйона ночей.

Станом на 21 червня під петицією підписалися 26,8 тисячі осіб. Щоб міська рада винесла обговорюване питання на референдум, необхідно ще 200 підписів.

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