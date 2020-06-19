American Airlines заборонила пасажиру літати своєю авіакомпанією: винна у всьому маска

Авіакомпанія American Airlines зняла з рейсу пасажира, який відмовився надіти маску на борту літака. Крім того, йому заборонили літати цією авіакомпанією, поки в країні не скасують масковий режим.

Надіти маску відмовився чоловік на ім'я Брендон Страка. Видання NYT називає його "консервативним активістом".

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Інцидент стався 17 червня на рейсі з Нью-Йорка до Далласа. Згідно з новими правилами авіакомпаній, введеним через пандемію коронавірусу, всі пасажири в літаку повинні бути у масках. Винятки стосуються лише дітей, пасажирів з обмеженими можливостями, а також людей, які за станом здоров'я не можуть носити маску.

Коли Страка відмовився надіти маску, заявивши, що йому не подобається її носити, його зняли з рейсу і перенаправили на інший – тієї ж авіакомпанії. Але на наступний день в American Airlines заявили, що заборонять Страку літати їхніми рейсами, поки вимога носити маски зберігається. ABC зазначає, що це перший подібний випадок з великою авіакомпанією.

Пасажир відмовився надягнути маску на борту

За словами самого Брендона Страки, у нього є захворювання, що дозволяє не надягати маску. Утім, він не уточнив про те, що це за захворювання. Чоловік вважає, що співробітникам авіакомпанії варто було б дізнатися про це до того, як запропонувати покинути борт літака.

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