На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
American Airlines заборонила пасажиру літати своєю авіакомпанією: винна у всьому маска
-
- 20
Авіакомпанія American Airlines зняла з рейсу пасажира, який відмовився надіти маску на борту літака. Крім того, йому заборонили літати цією авіакомпанією, поки в країні не скасують масковий режим.
Надіти маску відмовився чоловік на ім'я Брендон Страка. Видання NYT називає його "консервативним активістом".
До теми: Жінка заробила 400 тисяч доларів на авіаквитках: як їй це вдалося?
Інцидент стався 17 червня на рейсі з Нью-Йорка до Далласа. Згідно з новими правилами авіакомпаній, введеним через пандемію коронавірусу, всі пасажири в літаку повинні бути у масках. Винятки стосуються лише дітей, пасажирів з обмеженими можливостями, а також людей, які за станом здоров'я не можуть носити маску.
Коли Страка відмовився надіти маску, заявивши, що йому не подобається її носити, його зняли з рейсу і перенаправили на інший – тієї ж авіакомпанії. Але на наступний день в American Airlines заявили, що заборонять Страку літати їхніми рейсами, поки вимога носити маски зберігається. ABC зазначає, що це перший подібний випадок з великою авіакомпанією.
За словами самого Брендона Страки, у нього є захворювання, що дозволяє не надягати маску. Утім, він не уточнив про те, що це за захворювання. Чоловік вважає, що співробітникам авіакомпанії варто було б дізнатися про це до того, як запропонувати покинути борт літака.
Читайте також: Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
-
18:42Девід Бекхем на карантині захопився несподіваним заняттям
-
18:31Котик зайвий: чому на сайт знайомств не варто викладати своє фото з пухнастиком
-
18:26NASA відправить на Марс табличку на згадку про боротьбу з коронавірусом
-
18:10Гороскоп на 20 червня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:50Ці знаки Зодіаку збагатяться у липні
-
17:41Кросовери проти легковиків: чого пішоходам слід боятися більше
-
17:23Стрес на роботі і як з ним боротися
-
17:12У мережу злили усі технічні характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra
-
16:55Як позбутися черв'яків у черешні: покрокова інструкція
-
16:42American Airlines заборонила пасажиру літати своєю авіакомпанією: винна у всьому маска
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
16:12У Греції секс-працівниці можуть залишитися без роботи через нові правила
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:42Як карантин вплинув на вживання цукру: дослідження
-
15:25Маша Єфросиніна з букетом червоних маків зачарувала мережу
-
15:13Дивіться, як нейромережа перетворює справжні авто на мультиплікаційні: цікаве відео
-
14:54Як насправді песимізм впливає на нас
-
14:40У Чорнобилі показали незвичайних пташенят рідкісного птаха: фото
-
14:29Картинки з Днем медика 2020: вітальні листівки, відкритки і фото
-
14:23Літні образи від відомих українських дизайнерів
-
14:11Роботу унікальної функції Apple Watch показали на сповільненій зйомці
-
14:01Вакарчук знайшов спосіб скласти депутатський мандат: треба вийти з фракції Голос
-
13:50Футболіст виправдав запізнення на тренування викраданням інопланетянами
-
18:00ТОП 10 нардепів з найбільшою кількістю автомобілів: які в них машини
-
16:2110 важливих запитань лікарю-онкологу
-
13:27Пляжі у Києві офіційно відкрили: список і карта місць для купання
-
09:14Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 червня
-
07:15Погода в Україні 19 червня: точний прогноз на п'ятницю
- 18 червня
-
21:52Чому жінки відмовляються від сексу та як це виправити
-
19:30Як сплатити штраф за порушення ПДР, зафіксоване камерами: інструкція
-
17:30Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили
-
14:00Чи варто панікувати? 5 нових книг про те, як не потонути в морі фейків
-
12:29Вакарчук залишається депутатом: Рада не дозволила йому скласти мандат
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 червня
-
07:15Погода в Україні 18 червня: точний прогноз по містах
- 17 червня
-
21:50Вібратори – медичний засіб та інші цікаві факти про секс, які вас приголомшать (18+)
-
20:11Тест Маєрс-Бріггс: відповідайте на ці 4 питання і дізнайтесь свій тип особистості
-
18:1115 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими
-
16:00Як їздити в дощ: поради для безпечного водіння, які виручать вас на дорозі
-
14:14ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році
-
11:46МакВелетень і Вільна бульба: смішні меми на підтримку мовної політики McDonald's
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 червня
-
07:17Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі з грозами
- 16 червня
-
21:45ТОП 5 секс-поз, які зовсім не подобаються чоловікам
-
19:30ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
-
17:21Як змінилася брюнетка з найкрасивішими у світі очима Адріана Ліма: фото 18+
-
15:00ТЕСТ: Вгадайте казку за дорослим сюжетом!
-
12:44Переклад меню McDonald's для тих, хто не розуміє української чи англійської