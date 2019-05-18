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В Амстердамі Airbnb поселив туриста в контейнері: промовисті фото
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Британець Бен Спеллер відправився в Амстердам, щоб подивитися футбольний матч, і забронював житло на Airbnb. В описі до локації було сказано, що це "чистий будинок з окремим туалетом". Те, що побачив мандрівник, його відверто шокувало!
Виявилося, це обман: замість нормального житла, за яке чоловік заплатив £ 100 ($ 128), йому запропонували переночувати в транспортному контейнері на узбіччі дороги. Імпровізовані "апартаменти" складалися з матраца з подушками на підлозі і біотуалету.
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Британець довго не міг повірити, що це саме те, за що він заплатив гроші.
Ми вже тричі проїхали повз цей контейнер у таксі в спробах знайти потрібне місце. Ми думали: "Це просто не може бути ним". Але коли ми вийшли з таксі, це виявилося правдою. Ми відчинили двері, подивилися всередину, закрили двері й пішли. Ми вирішили заселитися в готель, – розповів Бен Спеллер.
Номер в готелі обійшовся туристові ще у £ 230. Надалі Airbnb повернув британцеві гроші за його невдале житло і компенсував витрати на готель.
Співробітники AT5 знайшли ще один контейнер на вулицях Амстердама і припустили, що він належить тій же людині, яка здала "житло" Бену Спеллеру.
Журналісти разом з представниками міської влади кілька разів підходили до контейнерів, щоб встановити особу господаря і оштрафувати його за їх незаконну установку, проте нікого там не знайшли. В результаті влада прибрала контейнери.
Дізнатися, ким же був шахрай, не вдалося і Airbnb. За словами представників сервісу, вони видалили з сайту всі згадки про несумлінного господаря.
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