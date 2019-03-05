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10 дурних запитань космонавту: розкрито усі секрети
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Боїшся поставити дурне запитання представникам різних сучасних професій? Ми дізнаємося все за тебе. Читай чесні відповіді на все від професіоналів своєї справи на Радіо МАКСИМУМ. Сьогодні спілкуємося з космонавтом.
Про усі тонкощі цієї складної, але цікавої професії розповів космонавт-випробувач, який має за плечима два космічні польоти до Міжнародної космічної станції і чотири виходи у відкритий космос, Олександр Місуркін у відеоінтерв'ю каналу "Жиза". Чи бачив Олександр НЛО? Як у космосі ходити в туалет? Відповіді та ці та багато інших цікавих запитань читай нижче.
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Земля пласка?
Земля кругла. Це перше, про що я подумав, у своєму дебютному польоті. Моя перша думка, коли я подивився у ілюмінатор, була: а, все ж таки, вона кругла!
Як у космосі ходити в туалет?
Підлітати до туалету і робити те ж саме, що робиш на Землі. Я розумію, що це питання хвилює всіх і настав час нарешті відповісти на нього. На Землі гравітація допомагає нам робити свою справу. У космосі ж, на жаль, гравітація нам не допомагає. Тому інженери вигадали використовувати у таких випадках транспортувальний потік повітря. Цей невеликий потік і допомагає нам виконати цю процедуру.
Як спати у невагомості?
Спати чудово! Ми спимо у спальних мішках, які прив'язані до підлоги. Єдиний мінус – ти не відчуваєш спиною ліжко, а головою – подушку. Іноді ми робимо маленькі подушечки з теплих міхових шкарпеток.
НЛО бачили?
Всі питають. Але моя відповідь ніяк не вплине на вашу думку: тобто, якщо ви вірите в НЛО, ви продовжите це робити. НЛО не бачив. Але. У моєму першому польоті була така ситуація: підходимо ми якось до найбільшого ілюмінатора і з того боку бачимо щось літаюче, невелике і незрозуміле. Але мені було одразу ясно, що цей предмет зроблений руками людини, конкретніше, це була деталь з нашої космічної сфери. Незрозумілим залишилося лише те, як вона туди потрапила...
Хочу в космос, гроші не проблема. Коли стартуємо?
Якщо ви ДУЖЕ хочете і у вас ДУЖЕ багато грошей, я думаю, що ви зможете це зробити. Наразі є трохи менше 10 космічних туристів, які вже побували на МКС.
Куди можна полетіти, якщо випадково відчепитися у відкритому космосі?
Не дай Боже. Далеко від станції ти не полетиш, а от в інший світ відлетиш точно...
Хтось займався у космосі сексом?
Я здивувався, чому це питання не перше, або хоча би не після питання про туалет :) Я думаю, якщо хтось і займався, то він про це не говорить.
У ракети є кермо?
Обов'язково. У будь-якого корабля є свій руль, просто він може по-різному виглядати. У ракети руль цифровий, але можна себе уявити і справжнім капітаном корабля.
Їжа в тюбику може бути смачною?
Звісно. У нас насправді 16-добовий раціон харчування: тобто, протягом 16 діб ти харчуєшся різною їжею кожен день. Нюанс лише в тому, що їжа на 60% складається з консервів, інші 40% – це сублімовані продукти (наприклад, вже приготовлене картопляне пюре з цибулею і грибами, але воно зневоднене, у таку їжу треба просто додати гарячу воду).
Відкрийте головний секрет про космос
Ну, якби я його знав, чи літав би я у космос?
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