В американському зоопарку вперше в історії народилися гепарди з пробірки

В американському штаті Огайо в зоопарку Columbus Zoo and Aquarium уперше в історії в результаті штучного запліднення народилися дитинчата гепарда. Зазначимо, що вид перебуває під загрозою зникнення.

Дитинчат, самця і самку 19 лютого доставили до сурогатної матері Ізабель. 3-річна Ізабель і 6-річна Кібібі, біологічна мати дитинчат, напередодні отримували гормональні ін'єкції. Вони стимулювали у самок розвиток фолікулів. Їх яйцеклітини витягли і запліднили спермою, яку зібрали у лютому 2019 року у двох гепардів з інших центрів.

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Ембріони на ранній стадії розвитку потім імплантували з Кібібі в Ізабеллу. Приблизно через місяць ультразвуковий аналіз показав, що всередині Ізабелли розвиваються два плоди. Батьком дитинчат був 3-річний Слеш з техаського Центру дикої природи "Fossil Rim".

Ембріони прикріпилися у сурогатної матері лише з третьої спроби. У зоопарку народження гепардів за допомогою ЕКЗ називають "науковим проривом".

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) класифікує гепардів як "вразливий вид". Чисельність їх популяції у рідній Африці поступово знижується.

Природне місце існування тварин скоротилася на 90 відсотків через розвиток міської інфраструктури, конфліктів з фермерами і нерегульованого туризму.

Зараз чисельність популяції гепардів становить приблизно 7500 особин. Зоозахисники вже клопочуться про те, щоб їх додали до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення.

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