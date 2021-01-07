В американському зоопарку народився білий тигр, яких у природі не залишилося

У зоопарку Нікарагуа народилася самка білого бенгальського тигра – вона стала першим тигром такого забарвлення, що з'явилися на світ у Центральній Америці. Її назвали Ньєвес.

Від тигреняти відмовилася мати, після чого його догляданням зайнялася дружина директора зоопарку Марина Аргуелло. Вона кожні три години годує Ньєвес теплим козячим молоком.

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Забарвлення білих тигрів визначає рецесивний ген, і в неволі їх іноді спеціально схрещують, щоб зберегти унікальний колір шкіри. Однак через близькоспоріднене схрещування у таких тварин іноді спостерігаються ознаки виродження – наприклад, клишоногість або косоокість. Чи є подібні дефекти у Ньєвес, поки невідомо.

Останній білий тигр, що жив в природному середовищі, загинув від рук мисливців у 1958 році.

Новонародженна Ньєвес

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