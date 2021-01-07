Черепахи теж танцюють: кумедне відео розсмішило мережу

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, але цього разу публіку підбадьорили не котики чи песики, а черепаха. Навіть вона вміє розважатись!

На платформі Reddit користувач з ніком Sajime поділився кумедним роликом з черепахою, який стрімко підкорює топи. За кілька годин допис зібрав понад 18 тисяч балів та більше як 200 коментарів.

І ще: У Карпатах помітили найбільшу та найрідкіснішу рись: фото великої кішки

А все тому, що на відео можна побачити, як черепашку чистять зубною щіткою, а завдяки запальній музиці видається, що вона влаштувала активні танці. Як додали коментатори, це саме те, що потрібно для гарного настрою. Тому радимо дивитись зі звуком:

Читайте також: Як коти впливають на дистанційну роботу своїх господарів