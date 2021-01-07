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Черепахи теж танцюють: кумедне відео розсмішило мережу

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Танці від черепахи - фото 1
Танці від черепахи

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, але цього разу публіку підбадьорили не котики чи песики, а черепаха. Навіть вона вміє розважатись!

На платформі Reddit користувач з ніком Sajime поділився кумедним роликом з черепахою, який стрімко підкорює топи. За кілька годин допис зібрав понад 18 тисяч балів та більше як 200 коментарів.

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А все тому, що на відео можна побачити, як черепашку чистять зубною щіткою, а завдяки запальній музиці видається, що вона влаштувала активні танці. Як додали коментатори, це саме те, що потрібно для гарного настрою. Тому радимо дивитись зі звуком:

I present to you the best dance move the turtle shake from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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