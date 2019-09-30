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В американському штаті Монтана випали рекордні 100 см снігу: відео

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У штаті Монтана випав сніг - фото 1
У штаті Монтана випав сніг / kdvr

У США на штат Монтана обрушилася снігова буря, через що був введений режим надзвичайної ситуації. Снігопад може стати найбільшим за 85 років.

"У зв'язку з безпрецедентною зимовою бурею, що стала для нас несподіваним сюрпризом у вересні, місцеве керівництво і влада штату тісно співпрацюють з метою захисту здоров'я і забезпечення безпеки жителів Монтани", – заявив губернатор.

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У деяких районах штату випало близько 100 см опадів, пошкоджені лінії електропередачі, перекриті дороги.

У місті Грейт-Фолс тільки в суботу випали рекордні 25 см снігу. Колишній рекорд був встановлений понад 60 років тому – в 1954 році – тоді за день вулиці міста вкрилися 9-сантиметровим шаром снігу.

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