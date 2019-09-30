Погода в Україні 30 вересня: у яких областях пройдуть дощі

30 вересня в Україні втримається тепла та комфортна температура повітря, однак у кількох областях очікуються опади у вигляді дощу та сильний вітер. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

30 вересня, у понеділок, в країні переважатиме тепла та суха погода із сильним вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, лише у деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

"В межах України 30-го вересня очікується +18+24, а на півдні до +25 градусів. Дощі ймовірні на Заході та місцями на Півночі, на решті території переважатиме суха погода.У Києві 30 вересня вдень близько +20 градусів, вітряно, ймовірність дощу незначна", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 30 вересня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +20+22

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +19+21

Рівне +18+20

Луцьк +19+21

Вінниця +21+23

Хмельницький +19+21

Житомир +19+21

Чернігів +18+20

Черкаси +20+22

Миколаїв +22+24

Одеса +22+24

Херсон +22+24

Полтава +19+21

Суми +18+20

Харків +19+21

Дніпро +20+22

Запоріжжя +21+23

Донецьк +19+21

Луганськ +18+20

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