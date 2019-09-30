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Погода в Україні 30 вересня: у яких областях пройдуть дощі

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Погода в Україні сьогодні - фото 1
Погода в Україні сьогодні

30 вересня в Україні втримається тепла та комфортна температура повітря, однак у кількох областях очікуються опади у вигляді дощу та сильний вітер. Детальніше про погоду сьогодні читайте далі.

30 вересня, у понеділок, в країні переважатиме тепла та суха погода із сильним вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, лише у деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

"В межах України 30-го вересня очікується +18+24, а на півдні до +25 градусів. Дощі ймовірні на Заході та місцями на Півночі, на решті території переважатиме суха погода.У Києві 30 вересня вдень близько +20 градусів, вітряно, ймовірність дощу незначна", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 30 вересня у містах України:

Погода в Україні 30 вересня: у яких областях пройдуть дощі - фото 358369
  • Ужгород +20+22
  • Львів +20+22
  • Чернівці +20+22
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +22+24
  • Херсон +22+24
  • Полтава +19+21
  • Суми +18+20
  • Харків +19+21
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +19+21
  • Луганськ +18+20

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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