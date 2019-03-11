Бездомна собака з Непалу підкорила Гімалаї та встановила світовий рекорд

Непальському собаці вдалося піднятися на висоту 7-тисячника. Вуличний пухнастик долучився до команди альпіністів, з якими встиг потоваришувати в горах.

Альпініст Дон Варговські з Сіетла він у гори групу Summit Climb. При підйомі на пік Міра (6476 метрів) альпіністи натрапили на пса – помісь гімалайської вівчарки та тибетського дога.

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Пес виявився дуже товариським, він швидко потоваришував з альпіністами, які назвали його Міра, на честь піку, і не побажав залишатися один. Собака супроводжував Дона Варговські всі три тижні нелегкого сходження та разом із ними підкорила пік Барунцзе (7220 метрів).

Міра став першим псом в історії, який підкорив один із непальських піків.

При цьому шерпи вважали бездомного собаку щасливим знаком.

Вони ніколи не бачили, щоб таке траплялося, – каже Дон Варговські. – Шерпи вирішили, що це особлива собака, і вона принесла удачу нашій експедиції.

Невідомо, чи траплялося псу вже бувати на вершині, але сходження далося йому на заздрість легко.

Тепер хоробрий пес живе у базовому таборі альпіністів. Начальник табору Каджи Шепр перейменував його на Бару на честь піку, який пес підкорив.

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