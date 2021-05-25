Ентузіасти оновили й модифікували легендарну Lancia 037 з 80-х: ефектні фото

Компанія Kimera Automobili відродила ралійне авто початку 1980-х років Lancia 037. Його модифікували і назвали Kimera EVO37.

У ті роки почали діяти нові правила ралійної групи B, які допомогли світу побачити найпотужніші ралі-кари в історії. Lancia треба було розробити нову модель для змагань, і так народилася 037, пише Motor1.

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Сьогодні, напевно, залишилося зовсім небагато цих машин, тому Kimera Automobili захотіли відродити модель в новому вигляді. Їхня версія повторює оригінал. Форми і лінії однакові, а єдина зміна зовнішнього дизайну – світлодіодні ліхтарі. EVO37 трохи довша, ніж оригінальний Lancia, і його корпус виготовлений з вуглецевого волокна замість склопластику, що використовується на 037. Від заднього крила до форми даху все залишилося так, як було.

Також автомобілю зберегли його 2,1-літровий двигун від Italtecnica, який переробили і реконструювали з нуля. Завдяки турбонаддуву зараз він виробляє 505 кінських сил і 550 Нм.

Kimera EVO38 все ще має задній привід і оснащується механічною коробкою передач. Також тут встановлено вуглецево-керамічні гальма Brembo. Планується випустити всього 37 одиниць Kimera EVO37, кожна з яких буде коштувати від 480 000 євро. Модель дебютує на майбутньому Goodwood Festival of Speed, а поставки почнуться у вересні.

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