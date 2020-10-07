В амбарі виявили 66-річний родстер Jaguar з багатою історією: фото

У Клівленді, штат Огайо, США, знайшли оригінальний родстер Jaguar XK120 1954 року випуску. Автомобіль останні десятиліття провів замкненим у сараї. Знахідку пустять з молотка на аукціоні Gooding & Company. Торги пройдуть з 26 по 30 жовтня 2020 року.

У цього примірника багата історія. Машину продали в одному з дилерських центрів Нью-Йорка, після чого автомобіль потрапив у Клівленд, де став постійним учасником фестивалів і аматорських змагань. На рубежі століть XK120 опинився у коморі – і про нього забули аж до нинішнього року.

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Родстер жодного разу не піддавався реставрації, завдяки чому зберігся в первозданному вигляді. Звичайно, час не пощадив XK120: кузов перебуває не в найкращому вигляді, шкіряна оббивка крісел місцями продерлася, спиці оригінальних дисків заіржавіли. Однак під капотом зберігся оригінальний рядний шестициліндровий мотор об'ємом 3,4 літра.

Потужність агрегату не вказана, проте відомо, що він може видавати від 162 до 213 кінських сил. Потенційно родстер здатний розганятися до 120 миль на годину (193 кілометри на годину).

Поки невідомо, скільки вдасться отримати грошей за цю знахідку. Наприклад, аналогічну модель Jaguar XK120 1952 року в ідеальному стані недавно пустили з молотка за 89,6 тисячі фунтів стерлінгів.

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