Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні

23 січня в Україні посиляться морози, а більшість областей накриють снігопади та хуртовини.

23 січня, у середу, у країну повернеться люта зима з морозами та снігопадами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"23 січня в Україну прийдуть атмосферні фронти з Балкан, які принесуть снігопади, посилення вітру, хуртовини, на Півдні – мокрий сніг з дощем і налипання мокрого снігу. Негода із сильними опадами найбільше торкнеться центральних областей та Одещини. У західній частині сніг буде невеликим та помірним. До Сходу опади доберуться аж надвечір", – наголосила вона.

Що ж до температури, то вночі очікується до -7-14, а вдень до -4-9. На заході ніч буде морозною до -4-9, а день до -1-4, а на півдні буде найтепліше: вночі до -2-8, а вдень 0+4. У Києві 23 січня до -5-7 морозу, а також опади у вигляді снігу.

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