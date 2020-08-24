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В Африці знайшли один з найбільших у світі алмазів: фотофакт

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В Африці знайшли один з найбільших у світі алмазів: фотофакт - фото 1

На руднику Летсенг вже не перший раз знаходять великі алмази. За оцінками експертів, ціна нового великого алмаза після шліфування може досягати 18 мільйонів доларів.

У Південній Африці виявили алмаз вагою 442 карата, який став одним з найбільших у світі і оцінюється у 18 мільйонів доларів, повідомляє британська компанія-розробник рудника Gem Diamonds Ltd.

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"Це один з найбільших алмазів, знайдених в цьому році. Це підтверджує важливість рудника Летсенг, де вже не вперше знаходять великі і високоякісні камені", – сказав в заяві президент Gem Diamonds Кліффорд Елфік.

В Африці знайшли один з найбільших у світі алмазів: фотофакт - фото 421654

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Джерело: gemdiamonds
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