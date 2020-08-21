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П'ять наймодніших відтінків осені 2020

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Мода осінь 2020 - фото 1
Мода осінь 2020 / rbc

Інститут кольору Pantone і модна компанія Heuritech, що використовує технологію штучного інтелекту, визначили головні відтінки цієї осені.

Для того, щоб вибрати основні кольори з усієї наявної палітри, компанії аналізують мільйони публікацій в Instagram, а також модні колекції різних брендів сезону осінь-зима-2020.

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У підсумку були обрані п'ять ключових палітр кольорів, які стануть трендовими цієї осені:

  • м'ята
  • пастель
  • землисті відтінки
  • відтінки синього
  • рожевий

"Кожен день ми аналізуємо мільйони зображень і відео з соціальних мереж. Для кожного з них ми автоматично визначаємо візуальні характеристики, використовуючи нашу власну технологію глибокого аналізу. Ми використовуємо нашу внутрішню технологію прогнозування тенденцій, щоб передбачити головні тренди", – йдеться на офіційному сайті компанії Heuritech.

П'ять наймодніших відтінків осені 2020 - фото 421288
П'ять наймодніших відтінків осені 2020 - фото 421289
П'ять наймодніших відтінків осені 2020 - фото 421287
П'ять наймодніших відтінків осені 2020 - фото 421286
П'ять наймодніших відтінків осені 2020 - фото 421285

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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