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Дизайнер представила плавальний костюм для людей, які мають алергію на сонце

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Плавальний костюм для людей з алергію на сонце - фото 1
Плавальний костюм для людей з алергію на сонце / instagram

Дизайнер з Іспанії під псевдонімом SiiGii розробила надувний латексний костюм, що дозволяє плавати, не підпадаючи під вплив сонячного проміння. Як сказала дівчина, костюм вона пошила для всіх, хто страждає від алергії на сонце. У самої SiiGii теж фотодерматит.

Костюм закриває все тіло, крім пальців ніг, долонь і обличчя – його ніжну шкіру захищає козирок. Якщо костюм надути, він перетворюється в матрац, на якому можна плавати. SiiGii назвала костюм Floating Above Limits, і він став частиною проєкту S.A.D: Sun Allergy Diaries, для якого дівчина шиє інший сонцезахисний одяг.

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"Я виросла біля пляжу. В 11 у мене виявили алергію на сонячні промені, і це викликало в мені почуття штучності. Раптом мені довелося захищатися від природи – такої гарної, корисної і розслабляючої. З того часу я створюю засоби захисту, щоб у моїй історії був щасливий кінець", – розповіла дизайнерка.

Дизайнер представила плавальний костюм для людей, які мають алергію на сонце - фото 421563

Дизайнер представила плавальний костюм для людей, які мають алергію на сонце - фото 421564

Дизайнер представила плавальний костюм для людей, які мають алергію на сонце - фото 421565

Дизайнер представила плавальний костюм для людей, які мають алергію на сонце - фото 421566

Дизайнер представила плавальний костюм для людей, які мають алергію на сонце - фото 421567

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Джерело: dezeen
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