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В Африці знайшли гризунів, які світяться в ультрафіолеті: фотофакт

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Гризуни - фото 1
Гризуни / gettyimages

В Африці зафіксували перший відомий випадок флуоресценції плацентарного ссавця Старого Світу. Як виявилося, світитися в ультрафіолетових променях здатні мешканці Африки довгоноги – ссавці загону гризунів.

Яскраву біофлуоресценцію на основі порфірину вчені виявили у двох видів довгоногів. Ці гризуни, схожі на тушканчиків, поширені на півдні і сході Африки і ведуть переважно нічний спосіб життя.

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В ході дослідження фахівці вивчили 14 музейних зразків двох видів: що мешкають в Анголі і Ботсвані Pedetes capensis і мешкають в Кенії і Танзанії Pedetes surdaster. Всі експонати світилися помаранчевим і червоним. Здатність світитися в ультрафіолеті спостерігалася також і у живих довгоногів, виведених в неволі. Причому їх шерсть світилася значно яскравіше, ніж у музейних зразків.

Дослідники відзначають, що біофлуоресценція (тобто поглинання короткохвильового світла з подальшим випромінюванням світла з більшою довжиною хвилі) часто спостерігається у безхребетних, риб, рептилій, амфібій і птахів. Однак серед ссавців таких прикладів не так багато.

В Африці знайшли гризунів, які світяться в ультрафіолеті: фотофакт - фото 449813

В Африці знайшли гризунів, які світяться в ультрафіолеті: фотофакт - фото 449814

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Джерело: sci-news
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