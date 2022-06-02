В Африці представили свою версію марки з російським кораблем

Одна з африканських країн й собі випустила поштову марку з російським кораблем. Дивіться далі, як виглядає нова марка від Республіки Нігер.

Так, Республіка Нігер представила власну марку з крейсером "Москва", який горить у морі. Купити її можна кожен охочий на майданчику для філателістів Bomarka. Вартість коливається від 200 до 300 гривень.

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Загалом нігерська марка представлена ​​у двох варіантах. У першому – 4 марки складаються у загальну картину: поділена на дві частини "Москва", протиракетний береговий комплекс "Нептун" та військовослужбовець на острові Зміїний.

Другий варіант – листівка із маркою. На листівці зображено українського військовослужбовця, який говорить легендарну фразу про російський корабель. На самій марці – "Москва", що горить, на тлі в кольорах російського прапора.

Зауважте! Доставка марки займе близько 3 тижнів, оскільки весь тираж є на складі виробника.

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