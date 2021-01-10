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Гладити ось так: кумедна видра стала зіркою мережі (відео)

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Мила видра стала зіркою Reddit - фото 1
Мила видра стала зіркою Reddit

Видра влаштувала людям майстер-клас з того, як її потрібно гладити, і підкорила Reddit. Цей ролик точно підійме вам настрій!

На платформі Reddit з'явилось чарівне відео від користувача з ніком opinion_alternative, у якому видра вчить людей, як її варто гладити. За кілька годин допис зібрав понад 62 тисячі балів та більше як 500 коментарів, опинившись у трендах.

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І це не дивно, адже тваринка дуже мило власними лапками демонструє прояв турботи, натякаючи, що людям пора повторити за нею. Як жартують коментатори, "цих дурненьких людей потрібно всього навчати", а від поведінки видри майже неможливо відвести погляд та втримати усмішку!

An otter showing human, how to pet him from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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