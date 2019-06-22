В Африці поцілили "Градами" в український літак-гігант: фотофакт

В аеропорту столиці Лівії, Тріполі, під час військових зіткнень згорів літак АН-124 "Руслан". Про це у своєму Facebook написав авіаексперт Віталій Трубніков. За його словами, літак належав авіакомпанії Libyan Arab Air Cargo.

Повідомляється, що український авіагігант був випущений у 1994 році. Останній політ його відбувся у 2010 році і з того часу він перебував на стоянці в аеропорту лівійської столиці.

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Відомо також, що ще один Ан-124 (5A-DKL) авіакомпанії Libyan Arab Air Cargo тривалий час перебуває на зберіганні у Києві.

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