В Африці пересох всесвітньо відомий водоспад Вікторія: фотопорівняння

Найбільший у світі водоспад Вікторія, розташований на кордоні Замбії і Зімбабве, істотно обмілів. У мережі показали промовисте фотопорівняння.

Відзначається, що через сильну посуху вода в річці Замбезі знизилася до рекордного рівня. І зараз замість потоків води і зелених красот перед новими туристами постає випалена сонцем місцевість і голі скелі.

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Дивіться на фото, як виглядав водоспад Вікторія до і після посухи:

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