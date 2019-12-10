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В Африці пересох всесвітньо відомий водоспад Вікторія: фотопорівняння

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Водоспад Вікторія - фото 1
Водоспад Вікторія / planetofhotels

Найбільший у світі водоспад Вікторія, розташований на кордоні Замбії і Зімбабве, істотно обмілів. У мережі показали промовисте фотопорівняння.

Відзначається, що через сильну посуху вода в річці Замбезі знизилася до рекордного рівня. І зараз замість потоків води і зелених красот перед новими туристами постає випалена сонцем місцевість і голі скелі.

І ще: ТОП міст, де місцевих жителів менше за туристів

Дивіться на фото, як виглядав водоспад Вікторія до і після посухи:

В Африці пересох всесвітньо відомий водоспад Вікторія: фотопорівняння - фото 373335

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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