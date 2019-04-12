В аеропорту Сінгапуру відкрили павільйон з водоспадом і п'ятиповерховим садом: відео

В аеропорту Сінгапуру Чанг побудували новий павільйон для відвідувачів. Відео з кадрами грандіозного приміщення опублікували на YouTube-каналі CNA.

Павільйон є десятиповерховий комплекс з садом, готелем і 300 точками торгівлі та харчування. Відзначається, що він розміщений на п'яти поверхах під землею і на п'яти – над нею. Сінгапурці створили всередині найбільший у світі критий водоспад Rain Vortex, п'ятиповерховий критий сад Forest Valley і зону відпочинку з садами на даху Canopy Park.

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Варто також згадати, що аеропорт Сінгапуру Чанг вже сьомий рік поспіль отримує звання найкращого аеропорту світу.

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