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Найглибший басейн у світі відкриється в Польщі

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Найглибший басейн у світі - фото 1
Найглибший басейн у світі / cnn

У Польщі до кінця цього року відкриють басейн глибиною у 45 метрів. Він вміщуватиме 8 тисяч кубометрів води, що в 27 разів більше, ніж в звичайному 25-метровому басейні.

За даними, передбачається, що цей басейн підійде для тренувань початківців і досвідчених спортсменів, і аквалангістів, а глядачі зможуть гуляти по спеціальному підводному тунелю.

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Найглибший басейн у світі відкриється в Польщі - фото 318792

Новий басейн буде розташований у 40 кілометрах на північний захід від столиці Польщі, Варшави. Поки він перебуває у стадії будівництва.

Відзначається, що польський басейн недовго буде утримувати лідерство. У 2020 році у Великобританії буде відкрита штучна водойма глибиною 50 метрів.

Найглибший басейн у світі відкриється в Польщі - фото 318793
Найглибший басейн у світі відкриється в Польщі - фото 318791

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Джерело: cnn
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