Ці авіакомпанії найбайдужіші до своїх пасажирів

Ці авіакомпанії ніколи не компенсовують неполадки

Ставлення авіакомпаній до своїх пасажирів, а також турбота про них впливає на їх популярність, однак ці компанії не надто переймаються про це і майже ніколи не йдуть назустріч мандрівникам.

Онлайн-сервіс AirHelp провів аналіз щодо відхилення претензій до авіакомпаній за час з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року. Так виник рейтинг компанії, які найрідше погоджувались компенсувати скасовані чи затримані рейси.

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Найгірше ставлення до пасажирів, у яких виникли проблеми з польотом, виявилось у перевізника з Туніської Республіки Tunisair. Там за весь період відхилили абсолютно всі заявки на компенсацію.

Другу позицію займає румунська компанія Blue Air – відмовлено у 98% заявок, на третьому і четвертому місцях опинились іспанці Iberia та британці easyJet – 96%. П'ятірку найбільш байдужих перевізників замикає ірландська компанія Ryanair – 95%.

Ці авіакомпанії ніколи не компенсовують неполадки

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