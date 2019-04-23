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Ці авіакомпанії найбайдужіші до своїх пасажирів

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Ці авіакомпанії ніколи не компенсовують неполадки - фото 1
Ці авіакомпанії ніколи не компенсовують неполадки

Ставлення авіакомпаній до своїх пасажирів, а також турбота про них впливає на їх популярність, однак ці компанії не надто переймаються про це і майже ніколи не йдуть назустріч мандрівникам.

Онлайн-сервіс AirHelp провів аналіз щодо відхилення претензій до авіакомпаній за час з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року. Так виник рейтинг компанії, які найрідше погоджувались компенсувати скасовані чи затримані рейси.

І ще: Авіакомпаніям пропонують зважувати пасажирів перед польотом: для чого?

Найгірше ставлення до пасажирів, у яких виникли проблеми з польотом, виявилось у перевізника з Туніської Республіки Tunisair. Там за весь період відхилили абсолютно всі заявки на компенсацію.

Другу позицію займає румунська компанія Blue Air – відмовлено у 98% заявок, на третьому і четвертому місцях опинились іспанці Iberia та британці easyJet – 96%. П'ятірку найбільш байдужих перевізників замикає ірландська компанія Ryanair – 95%.

Ці авіакомпанії ніколи не компенсовують неполадки - фото 323308
Ці авіакомпанії ніколи не компенсовують неполадки

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Джерело: turist.delfi.ee
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