Цей аеропорт назвали найкрасивішим в світі ще до його відкриття

Понад п'ять років минуло з тих пір, як почалося будівництво комплексу Jewel Changi Airport. Офіційні представники оголосили, що він відкриє свої двері 17 квітня 2019 року у Сінгапурі.

Як повідомляється, в квітні аеропорт Jewel Changi Airport запрацює на повну потужність. Після п'яти років будівельних робіт для публіки відкриється центральний хаб, який об'єднає під своїм куполом три з чотирьох діючих терміналів аеропорту. Купол виконаний зі скла і сталі, і за формою нагадує діамант.

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Аеропорт Jewel Changi

Задуманий всесвітньо відомим архітектором Моше Сафді як новий "чарівний сад", аеропорт Jewel Changi займає площу понад 130 тисяч м кв. і обійшовся місцевому бюджету у 1,25 мільярдів доларів. У ньому 10 поверхів – п'ять над землею і п'ять під землею. Тут розмістяться безліч місць для розваг: парки, 280 магазинів, кафе і ресторанів і готель YOTELAIR на 130 номерів.

Але одне з найбільш примітних чудес аеропорту – проект Rain Vortex. Це найвищий в світі штучний водоспад, що є в приміщенні. Його висота 39,6 м. Водоспадом можна буде милуватися вже з 17 квітня.

Також, починаючи з цього дня, можна буде гуляти по лісовій долині Jewel's Forest Valley. Це величезний чотириповерховий сад, площею 71,6 тисяч м кв, через який прокладено безліч пішохідних стежок. Сад має одну з найбільших колекцій кімнатних рослин в Сінгапурі.

Але і це ще не всі визначні пам'ятки аеропорту. Потрапити в лабіринт Canopy, пастку Sky, крижані гірки Discovery і 50-метровий міст Canopy, можна буде вже в середині 2019 року. Концепція дизайну Jewel Changi Airport підтверджує репутацію Сінгапуру як міста-саду.

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