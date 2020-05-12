Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Іспанія ввела примусовий карантин для туристів

  • 36
Іспанія ввела примусовий карантин для туристів - фото 1

Туристи, які будуть приїжджати в Іспанію, змушені будуть проходити обов'язковий 14-денний карантин через коронавірус. Відповідний наказ видало Міністерство охорони здоров'я країни у вівторок, 12 березня.

Відзначається, що будь-яка людина з іншої країни протягом двох тижнів після приїзду в Іспанію повинна буде залишатися вдома або в готелі. Виходити дозволено тільки у певних випадках. Зокрема, щоб придбати їжу, ліки або в разі форс-мажорних ситуацій. Водночас при виході з приміщення носіння маски буде обов'язковим.

І ще: Влада Іспанії планує змінити вигляд пляжів через коронавірус

Рішення МОЗ Іспанії набуде чинності 15 травня і буде діяти, поки в країні триватиме надзвичайний стан, який оголосили ще в середині березня і продовжували вже чотири рази.

Також підкреслюється, що зі свого боку Міністерство внутрішніх справ вирішило відновити контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах. Тому поки тільки іспанцям, жителям Іспанії, транскордонним працівникам і дипломатам буде дозволено в'їзд.

Іспанія ввела примусовий карантин для туристів - фото 403489

Читайте також: Стало відомо, коли Чорногорія планує відкрити туристичний сезон

Джерело: elpais
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 1182
Як змінилася звабливий ангел Victoria's Secret Шанель Іман: фото 18+
  • 07 травня, 18:21
  • 817
Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 14:19
  • 322
Загрузка...
Новини