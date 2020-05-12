Іспанія ввела примусовий карантин для туристів

Туристи, які будуть приїжджати в Іспанію, змушені будуть проходити обов'язковий 14-денний карантин через коронавірус. Відповідний наказ видало Міністерство охорони здоров'я країни у вівторок, 12 березня.

Відзначається, що будь-яка людина з іншої країни протягом двох тижнів після приїзду в Іспанію повинна буде залишатися вдома або в готелі. Виходити дозволено тільки у певних випадках. Зокрема, щоб придбати їжу, ліки або в разі форс-мажорних ситуацій. Водночас при виході з приміщення носіння маски буде обов'язковим.

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Рішення МОЗ Іспанії набуде чинності 15 травня і буде діяти, поки в країні триватиме надзвичайний стан, який оголосили ще в середині березня і продовжували вже чотири рази.

Також підкреслюється, що зі свого боку Міністерство внутрішніх справ вирішило відновити контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах. Тому поки тільки іспанцям, жителям Іспанії, транскордонним працівникам і дипломатам буде дозволено в'їзд.

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