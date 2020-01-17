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В аеропорту Фінляндії відкрили туалети для домашніх тварин

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В аеропорту Фінляндії відкрили туалети для домашніх тварин - фото 1

В аеропорту Хельсінкі з'явилися два туалети для домашніх тварин. Для Північної Європи така практика поки що незвичайна, в той час коли подібні послуги уже популярні в США.

Відзначається, що щорічно через аеропорт у Хельсінкі подорожують понад 10 тисяч собак. Встановлення двох спеціальних зон для домашніх тварин повинне зробити переліт з улюбленцями зручнішим.

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Туалети розмістили біля головного входу в термінал №2 і в не Шенгенській зоні. Туалети спроєктовані з урахуванням потреб собак, але ними можуть користуватися і інші домашні тварини.

В аеропорту Фінляндії відкрили туалети для домашніх тварин - фото 380187

Туалети для тварин мають площу в пару квадратних метрів, побудовані на підвищенні зі штучним покриттям. Ця зона відокремлена від території, де проходять інші пасажири. Для підтримки чистоти туалети регулярно чистять. Пасажирам, які мають алергію на собак, радять не хвилюватися. У компанії відзначають, що такі нововведення поки залишаються незвичайними для Європи, на відміну від США.

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Джерело: krone
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