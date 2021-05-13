В аеропорті Дубая дитячий Bugatti використовуватимуть для трансферів

Компанія Bugatti почала поставки дитячого двомісного автомобіля Baby II. Першим власником моделі у виконанні Vitesse став оператор одного з терміналів для приватних літаків аеропорту Аль-Мактум, компанія Jetex. Машинку використовуватимуть як трансфер для VIP-пасажирів.

Як уточнює Carscoops, цей екземпляр був зібраний на замовлення. Його виготовили з карбону, пофарбували у помаранчевий колір Jetex Orange, обладнали світлодіодними фарами у ретро-силі та стоп-сигналами. У салоні встановили шкіряні сидіння.

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Вартість цього Bugatti Baby II склала 71 тисячу євро. У рух 250-кілограмову машину приводить електромотор потужністю 13 кінських сил. Максимальна швидкість складає 70 кілометрів на годину, а з місця до 60 кілометрів на годину Baby II прискорюється за 6 секунд.

Для замовлення доступні й бюджетніші варіанти з менш потужними моторами. Наприклад, Baby II з двигуном на 1,4 сили обійдеться у 30 тисяч євро, версія Vitesse без додаткового обладнання та фарбування в оригінальний відтінок – в 43,5 тисячі євро, а модифікація Pur Sang – у 58,5 тисячі євро.

Попри те, що Baby II спочатку розроблявся для дітей, деякі замовники мають намір використовувати їх не за призначенням. Крім оператора Jetex таку машину придбав бельгійський колекціонер, у гаражі якого вже є оригінальний Bugatti Type 35 і раритетний Bugatti Baby першого покоління 1927 року випуску. Він вибрав версію у кольорі Nocturne Black і шкіряним салоном Terre D'or.

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