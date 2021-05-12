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Британські автолюбителі створили спорткар за мотивами Ferrari 50-х років

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RML Short Wheelbase - фото 1
RML Short Wheelbase / rmlgroup

Компанія RML Group показала перші офіційні зображення ремейка легендарного Ferrari 250 GT SWB 1959 року. Перший екземпляр хочуть представити у жовтні поточного року, а всього планують виготовити 30 примірників спорткара RML Short Wheelbase.

Як повідомляється, RML Short Wheelbase отримає легкий кузов з карбонового волокна, а під капотом буде потужний двигун Ferrari. У рух автомобіль приводитиме атмосферний 5,5-літровий V12 від Ferrari 550 Maranello, який розвиває 485 к.с. Вся ця міць працюватиме у парі з 6-ступінчастою механікою.

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Авто буде трохи довше, ширше і важче, ніж оригінальний Ferrari 250 GT SWB. Однак при масі в 1470 кг сучасне купе здатне розганятися до першої "сотні" всього за 4,1 секунди, а максимальна швидкість досягає 298 км/год.

Попри ретро стиль, салон купе буде укомплектований сучасними опціями, включаючи сидіння з електроприводом, кондиціонер, а також інформаційно-розважальну систему з сенсорним дисплеєм, навігацією і підтримкою смартфонів.

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