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У Tesla запатентували систему, яка змушуватиме водіїв пристібатися ремнями безпеки
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Компанія Tesla отримала патент на нову розробку, яка не допустить поїздок з непристебнутим ременем безпеки. Система під назвою Improper seatbelt usage detection ("Виявлення неналежного використання ременя безпеки"), або ISUD, не дозволить автомобілю рушити з місця.
Tesla подала заявку на патент ще у 2019 році, але отримала його тільки зараз. За дивним збігом, видача документа збіглася з низкою інцидентів і розслідувань, пов'язаних з безпекою електрокарів, пише.
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Торік у мережі з'явилося відео, на якому блогер спочатку вдав, що спить за кермом Tesla, а потім і зовсім приліг на задньому сидінні, накрившись ковдрою. Автопілот електрокара на це не звернув уваги та продовжив рухатися з порожнім водійським сидінням, ніби так і має бути.
Однак особливої гостроти проблема набула у квітні нинішнього року внаслідок фатальної аварії, під час якої за кермом Tesla нікого не було. Після дивної ДТП експерти Consumer Reports провели експеримент і змогли довести, що автомобіль легко "обдурити" і змусити їхати без водія.
Система ISUD покликана усунути ці недоліки. Вона покладається на дані з датчиків, вбудованих у сидіння і сам ремінь безпеки. Якщо ISUD виявить, що ремінь пристебнутий неправильно, вона покаже відповідне повідомлення на екрані мультимедійної системи, надішле повідомлення на телефон власника або увімкне звуковий сигнал. При цьому електрокар не зрушиться з місця.
Коли система буде впроваджена у майбутні автомобілі Tesla, поки невідомо.
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