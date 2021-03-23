Уже третій рік поспіль: церемонія вручення Оскара знову пройде без ведучого

93-а церемонія вручення премії "Оскар" пройде без ведучого. Представляти категорії у ніч з 25 на 26 квітня будуть різні зірки шоу-бізнесу. Продюсери сподіваються, що запрошеним на захід все-таки вдасться прийти, попри антикоронавірусні обмеження.

Як пише Deadline, організатори планують провести більшу частину шоу на залізничному об'єкті Union Station у центрі Лос-Анджелеса. За їхніми словами, там достатньо місця для того, щоб гості та їх близькі могли дотримуватися соціальної дистанції.

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За даними видання, театр "Долбі" теж буде використаний у програмі. В Академії кінематографічних мистецтв і наук цю інформацію не коментували, але в лютому вже було оголошено, що церемонія пройде одночасно у декількох місцях.

Премія "Оскар" буде проведена без ведучого третій рік поспіль. У 2019 це сталося, оскільки комік Кевін Харт відмовився вести церемонію після скандалу через його твіти 2009-2011 років, в яких він негативно висловлювався про ЛГБТ-спільноту. Торік організатори просто вирішили довірити захід зіркам.



Вести церемонію вручення "Оскара" будуть зірки шоу-бізнесу / Фото Unsplash

Перед цим "Оскар" вручали без ведучого у 1989 році. Тоді продюсер Аллан Карр і режисер Джефф Марголіс придумали 11-хвилинний музичний номер-відкриття, який зустріли негативними відгуками критиків.

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