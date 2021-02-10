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Оскар 2021: які фільми увійшли до шорт-листа церемонії

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Шорт-лист Оскара 2021 - фото 1
Шорт-лист Оскара 2021 / Getty Images

Американська кіноакадемія оприлюднила шорт-лист фільмів у 9 категоріях, які поборються за номінацію на "Оскар". На жаль, українські картини "Атлантида" Валентина Васяновича та "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик у короткі списки не увійшли.

93-а церемонія вручення "Оскара" пройде пізніше, ніж зазвичай, – 25 квітня. Більше про тих, хто увійшов до шорт-листа, дивіться на сайті.

Це цікаво: Цей фільм очолив американський прокат: дивіться трейлер

Кращий документальний фільм

  • "Ва-банк: боротьба за демократію"
  • "Штат хлопчиків"
  • "Колектив"
  • "Табір калік"
  • "Дік Джонсон мертвий"
  • "Гунда"
  • "MLK / FBI"
  • "Агент кріт"
  • "Мій учитель-восьминіг"
  • "Ноктюрн"
  • "Художник і злодій"
  • "76 днів"
  • "Час"
  • "Мисливці за трюфелями"
  • "Ласкаво просимо в Чечню"

Кращий міжнародний фільм

  • "Куди ти йдеш, Аїда?", Режисер Ясміла Жбанич (Боснія і Герцеговина)
  • "Агент кріт", режисер Майте Алберді (Чилі)
  • "Шарлатан", режисер Агнешка Холланд (Чехія)
  • "Ще по одній", режисер Томас Вінтерберг (Данія)
  • "Двоє з нас", режисер Філіппо Менегетті (Франція)
  • "Йорона", режисер Хайро Бустаманте (Гватемала)
  • "Кращі дні", режисер Дерек Цан (Гонконг)
  • "Сонячні діти", режисер Маджид Маджіді (Іран)
  • "Ніч королів", режисер Філіп Лакота (Кот-д'Івуар)
  • "Мене тут більше немає", режисер Фернандо Фріаш де ла Парра (Мексика)
  • "Надія", режисер Марія Сьодаль (Норвегія)
  • "Колектив", режисер Олександр Нанеу (Румунія)
  • "Дорогі товариші!", Режисер Андрій Кончаловський (Росія)
  • "Сонце", режисер Чун Мунхун (Тайвань)
  • "Людина, яка продала свою шкіру", режисер Каутер Бен Ханья (Туніс)

Краща музика

  • "Амоніт"
  • "Душі в сніжному вихорі"
  • "П'ятеро товаришів"
  • "Людина невидимка"
  • "Містер Джангл і різдвяну подорож"
  • "Все життя попереду"
  • "Диявол в деталях"
  • "Манк"
  • "Опівнічні небо"
  • "Мінарі"
  • "Мулан"
  • "Новини з усіх кінців світу"
  • "Душа"
  • "Аргумент"
  • "Суд над чиказькою сімкою"

Краща пісня

  • Turntables – "Ва-банк: боротьба за демократію"
  • See What You've Done – Belly of the Beast
  • Wuhan Flu – "Борат-2"
  • Husavik – "Євробачення: Історія вогненної саги"
  • Never Break – Giving Voice
  • Make It Work – "Містер Джангл і різдвяну подорож"
  • Fight For You – "Юда і чорний месія"
  • lo Sì (Seen) – "Все життя попереду"
  • Rain Song – "Мінарі"
  • Show Me Your Soul – "Душа"
  • Loyal Brave True – "Мулан"
  • Free – "Айван, єдиний і неповторний"
  • Speak Now – "Одна ніч в Маямі..."
  • Green – "Звук металу"
  • Hear My Voice – "Суд над чиказькою сімкою"

Залишилося дочекатися 25 квітня, щоб дізнатися, хто отримає заповітну статуетку "Оскар".

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Джерело: Buro247
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