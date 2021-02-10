Оскар 2021: які фільми увійшли до шорт-листа церемонії

Американська кіноакадемія оприлюднила шорт-лист фільмів у 9 категоріях, які поборються за номінацію на "Оскар". На жаль, українські картини "Атлантида" Валентина Васяновича та "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик у короткі списки не увійшли.

93-а церемонія вручення "Оскара" пройде пізніше, ніж зазвичай, – 25 квітня. Більше про тих, хто увійшов до шорт-листа, дивіться на сайті.

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Кращий документальний фільм

"Ва-банк: боротьба за демократію"

"Штат хлопчиків"

"Колектив"

"Табір калік"

"Дік Джонсон мертвий"

"Гунда"

"MLK / FBI"

"Агент кріт"

"Мій учитель-восьминіг"

"Ноктюрн"

"Художник і злодій"

"76 днів"

"Час"

"Мисливці за трюфелями"

"Ласкаво просимо в Чечню"

Кращий міжнародний фільм

"Куди ти йдеш, Аїда?", Режисер Ясміла Жбанич (Боснія і Герцеговина)

"Агент кріт", режисер Майте Алберді (Чилі)

"Шарлатан", режисер Агнешка Холланд (Чехія)

"Ще по одній", режисер Томас Вінтерберг (Данія)

"Двоє з нас", режисер Філіппо Менегетті (Франція)

"Йорона", режисер Хайро Бустаманте (Гватемала)

"Кращі дні", режисер Дерек Цан (Гонконг)

"Сонячні діти", режисер Маджид Маджіді (Іран)

"Ніч королів", режисер Філіп Лакота (Кот-д'Івуар)

"Мене тут більше немає", режисер Фернандо Фріаш де ла Парра (Мексика)

"Надія", режисер Марія Сьодаль (Норвегія)

"Колектив", режисер Олександр Нанеу (Румунія)

"Дорогі товариші!", Режисер Андрій Кончаловський (Росія)

"Сонце", режисер Чун Мунхун (Тайвань)

"Людина, яка продала свою шкіру", режисер Каутер Бен Ханья (Туніс)

Краща музика

"Амоніт"

"Душі в сніжному вихорі"

"П'ятеро товаришів"

"Людина невидимка"

"Містер Джангл і різдвяну подорож"

"Все життя попереду"

"Диявол в деталях"

"Манк"

"Опівнічні небо"

"Мінарі"

"Мулан"

"Новини з усіх кінців світу"

"Душа"

"Аргумент"

"Суд над чиказькою сімкою"

Краща пісня

Turntables – "Ва-банк: боротьба за демократію"

See What You've Done – Belly of the Beast

Wuhan Flu – "Борат-2"

Husavik – "Євробачення: Історія вогненної саги"

Never Break – Giving Voice

Make It Work – "Містер Джангл і різдвяну подорож"

Fight For You – "Юда і чорний месія"

lo Sì (Seen) – "Все життя попереду"

Rain Song – "Мінарі"

Show Me Your Soul – "Душа"

Loyal Brave True – "Мулан"

Free – "Айван, єдиний і неповторний"

Speak Now – "Одна ніч в Маямі..."

Green – "Звук металу"

Hear My Voice – "Суд над чиказькою сімкою"

Залишилося дочекатися 25 квітня, щоб дізнатися, хто отримає заповітну статуетку "Оскар".

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