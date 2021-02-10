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Оскар 2021: які фільми увійшли до шорт-листа церемонії
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Американська кіноакадемія оприлюднила шорт-лист фільмів у 9 категоріях, які поборються за номінацію на "Оскар". На жаль, українські картини "Атлантида" Валентина Васяновича та "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик у короткі списки не увійшли.
93-а церемонія вручення "Оскара" пройде пізніше, ніж зазвичай, – 25 квітня. Більше про тих, хто увійшов до шорт-листа, дивіться на сайті.
Це цікаво: Цей фільм очолив американський прокат: дивіться трейлер
Кращий документальний фільм
- "Ва-банк: боротьба за демократію"
- "Штат хлопчиків"
- "Колектив"
- "Табір калік"
- "Дік Джонсон мертвий"
- "Гунда"
- "MLK / FBI"
- "Агент кріт"
- "Мій учитель-восьминіг"
- "Ноктюрн"
- "Художник і злодій"
- "76 днів"
- "Час"
- "Мисливці за трюфелями"
- "Ласкаво просимо в Чечню"
Кращий міжнародний фільм
- "Куди ти йдеш, Аїда?", Режисер Ясміла Жбанич (Боснія і Герцеговина)
- "Агент кріт", режисер Майте Алберді (Чилі)
- "Шарлатан", режисер Агнешка Холланд (Чехія)
- "Ще по одній", режисер Томас Вінтерберг (Данія)
- "Двоє з нас", режисер Філіппо Менегетті (Франція)
- "Йорона", режисер Хайро Бустаманте (Гватемала)
- "Кращі дні", режисер Дерек Цан (Гонконг)
- "Сонячні діти", режисер Маджид Маджіді (Іран)
- "Ніч королів", режисер Філіп Лакота (Кот-д'Івуар)
- "Мене тут більше немає", режисер Фернандо Фріаш де ла Парра (Мексика)
- "Надія", режисер Марія Сьодаль (Норвегія)
- "Колектив", режисер Олександр Нанеу (Румунія)
- "Дорогі товариші!", Режисер Андрій Кончаловський (Росія)
- "Сонце", режисер Чун Мунхун (Тайвань)
- "Людина, яка продала свою шкіру", режисер Каутер Бен Ханья (Туніс)
Краща музика
- "Амоніт"
- "Душі в сніжному вихорі"
- "П'ятеро товаришів"
- "Людина невидимка"
- "Містер Джангл і різдвяну подорож"
- "Все життя попереду"
- "Диявол в деталях"
- "Манк"
- "Опівнічні небо"
- "Мінарі"
- "Мулан"
- "Новини з усіх кінців світу"
- "Душа"
- "Аргумент"
- "Суд над чиказькою сімкою"
Краща пісня
- Turntables – "Ва-банк: боротьба за демократію"
- See What You've Done – Belly of the Beast
- Wuhan Flu – "Борат-2"
- Husavik – "Євробачення: Історія вогненної саги"
- Never Break – Giving Voice
- Make It Work – "Містер Джангл і різдвяну подорож"
- Fight For You – "Юда і чорний месія"
- lo Sì (Seen) – "Все життя попереду"
- Rain Song – "Мінарі"
- Show Me Your Soul – "Душа"
- Loyal Brave True – "Мулан"
- Free – "Айван, єдиний і неповторний"
- Speak Now – "Одна ніч в Маямі..."
- Green – "Звук металу"
- Hear My Voice – "Суд над чиказькою сімкою"
Залишилося дочекатися 25 квітня, щоб дізнатися, хто отримає заповітну статуетку "Оскар".
Читайте також: Vanity Fair показав Джокера з режисерської версії Ліги справедливості: потужне фото
Джерело: Buro247
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