Уже не Make America Great Again: Джо Байден потролив Дональда Трампа новим гаслом

Кілька днів тому дружина обраного президента США Джо Байдена Джилл виклала у своєму твіттері знімок, на якому подружжя позує у своєму будинку з табличкою "Dr. and President Biden Live Here" ("Тут живуть доктор і президент Байден"). Але користувачі виявили кумедну пасхалку.

В оригіналі на табличці було ще слово "Vice", оскільки за Барака Обами Джо Байден обіймав пост віце-президента, але Джилл Байден закрила його рукою, кажучи таким чином про перемогу чоловіка на виборах нового американського глави.

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Користувачі твіттера звернули увагу на кепку Джо Байдена – на ній можна прочитати відповідь на передвиборче гасло опонента Дональда Трампа "Make America Great Again" ("Зробимо Америку знову великою"). На головному уборі демократа можна прочитати фразу "We Just Did" ("Ми щойно це зробили"). Вона декорована цифрою 46, оскільки Байден стане 46-м за ліком президентом США.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK — Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020

Harper's Bazaar відзначає, що таку кепку можна (або поки не можна) купити на офіційному сайті кампанії Джо Байдена – на відміну від кепок "MAGA", які продають республіканці й у якій колись з'являвся навіть Каньє Вест. Прихильники політика вже попросили запустити аксесуар в продаж, "щоб ми могли чотири роки завдавати дискомфорту людям, які це робили протягом останніх чотирьох років".

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