У Японії почали продавати "Байден бургер": що у нього входить

Японський ресторан, який розташований неподалік від військово-морської бази США у місті Йокосука у префектурі Канагава додав в меню страву під назвою "Байден бургер". Інгредієнти бургера мають пряму відсилку до перемоги Джо Байдена у Пенсільванії.

До складу новинки, яку назвали на честь кандидата у президенти США Джозефа Байдена, входять, зокрема, сир Філадельфія і картопляні чипси з Пенсільванії – це пряма відсилка до перемоги демократа в цьому штаті, яка принесла йому необхідні 270 голосів виборців.

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Ресторан під назвою "Цунамі" відомий своїми президентськими бургерами: у 2009 році в його меню з'явилося блюдо "Обама бургер", а в 2016 році – "Трамп бургер".

Власник ресторану Сігеру Іїда хоче продавати "Байден бургер" по 19 доларів за штуку.

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