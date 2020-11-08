Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка

У Японії почали продавати "Байден бургер": що у нього входить

  • 45
"Байден бургер" - фото 1
"Байден бургер" / mainichi

Японський ресторан, який розташований неподалік від військово-морської бази США у місті Йокосука у префектурі Канагава додав в меню страву під назвою "Байден бургер". Інгредієнти бургера мають пряму відсилку до перемоги Джо Байдена у Пенсільванії.

До складу новинки, яку назвали на честь кандидата у президенти США Джозефа Байдена, входять, зокрема, сир Філадельфія і картопляні чипси з Пенсільванії – це пряма відсилка до перемоги демократа в цьому штаті, яка принесла йому необхідні 270 голосів виборців.

І ще: Борщ по-новому: як приготувати страву з грибами і чорносливом

Ресторан під назвою "Цунамі" відомий своїми президентськими бургерами: у 2009 році в його меню з'явилося блюдо "Обама бургер", а в 2016 році – "Трамп бургер".

Власник ресторану Сігеру Іїда хоче продавати "Байден бургер" по 19 доларів за штуку.

У Японії почали продавати 'Байден бургер': що у нього входить - фото 434077

Читайте також: У Британії відкрилася перша м'ясна крамниця для веганів

Джерело: mainichi
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Sigma mobile X-TREME PQ20: огляд найзахищенішого бюджетника на ринку
  • 02 листопада, 12:14
  • 323
З чим носити фланелеву сорочку з довгим рукавом чоловікам: 10 модних ідей у фото
  • 01 листопада, 18:50
  • 143
Діана пробивається сама: Вакарчук уперше розповів про свою дорослу доньку
  • 30 жовтня, 17:41
  • 721
Загрузка...
Новини