Уже не король вечірок: принц Гаррі відмовився від алкоголю

Виглядає так, що принц Гаррі вирішив почати з Нового року абсолютно нове життя.

Для того, щоб підтримати свою кохану дружину, герцогиню Сассекську Меган Маркл, котра чекає на дитину, він вирішив повністю відмовитися від алкогольних напоїв.

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Друзі Гаррі вважають, що це для нього "велике досягнення", адже він завжди був відомий тим, що любив випити, особливо у студентські часи.

Замість алкоголю він буде пити просту воду / Men's Journal

Більш того, принц Гаррі, як і Меган, намагається обмежити вживання кофеїну. Тепер замість звичної кави та чаю він перейшов на воду та навіть почав займатися йогою.

Його знайомі кажуть, що дні, коли Гаррі був справжнім королем вечірок, уже давно позаду – тепер він став більш спокійним і розслабленим.

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