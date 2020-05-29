Кмітливий власник Tesla замкнув викрадача всередині машини

У Каліфорнії на стоянці торгового центру сталося незвичайне затримання автовикрадача. Шахрай замахнувся на Tesla, однак, все виявилося не так просто.

У той момент, коли власник сидів у своїй Tesla Model 3, викрадач на ім'я Чарлі Сміт відкрив двері електрокара і наказав чоловікові покинути салон.

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Господар Tesla не став чинити опір, однак після того, як автомобіль рушив з місця, він відключив електродвигун і заблокував злочинця всередині.

Зробити це власник Tesla зміг за допомогою додатка, що дозволяє дистанційно керувати електрокаром зі смартфона. Коли поліціянти прибули на виклик, вони виявили в салоні викрадача, який намагався вибратися і поводився неадекватно. Як з'ясувалося пізніше, чоловік був у стані сп'яніння. Злочинцеві пред'явили звинувачення у викраденні, і він був заарештований.

Tesla Model 3

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