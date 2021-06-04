Узбережжя Чорного моря у Туреччині засипало снігом: фото

У четвер, 3 червня, в декількох провінціях Туреччини на узбережжі Чорного моря випав сніг. У деяких місцях товщина снігового покриву перевищила чотири сантиметри.

Як повідомляє телеканал TRT, опади випали у кількох високогірних селах чорноморських провінцій – Стамбул, Різе, Болу. Засніжило також популярний гірськолижний курорт на вулкані Ерджієс в провінції Кайсері в центрі Туреччини.

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"Ще вчора була прекрасна погода. Вранці ми прокинулися – все навколо в снігу. Це не зима, а літо, червень!" – розповіли місцеві жителі.

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