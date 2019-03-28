УЄФА відкрив справу проти збірної України через Мораєса: чи варто нам хвилюватися

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняв скарги збірних Португалії та Люксембургу щодо участі натуралізованого нападника збірної України Жуніора Мораєса в матчах відбору Євро 2020. Зібрали для вас усі деталі гучного скандалу!

УЄФА підтвердив, що отримав від футбольних федерецій Португалії та Люксембургу скаргу щодо натуралізації Жуніора Мораєса. Відтак, проти збірної України порушено дисциплінарне провадження відповідно до статті 55 Дисциплінарного регламенту УЄФА щодо правомірності участі гравця у відбіркових матчах Євро 2020.

Відбір на Євро 2020: Чому Україні можуть зарахувати дві технічні поразки

Рішення з цього питання комітет УЄФА ухвалить на одному зі своїх наступних засідань. Дата розгляду скарг поки що не повідомляється. Якщо УЄФА стане на бік Португалії та Люксембургу – "синьо-жовтим" зарахують дві технічні поразки. Однак у ФФУ запевняють, що приводу хвилюватися немає, адже Мораєс став громадянином України згідно із законом.

Ми просимо вболівальників зберігати спокій до винесення остаточного рішення. Я впевнений, що Комітет із дисциплінарних та етичних питань УЄФА, ознайомившись з аргументацією ФФУ в цьому питанні, залишить без змін результати перших двох матчів збірної України у відборі до Євро 2020, – наголосив генсекретар ФФУ Юрій Запісоцький.

Мораєс

Відзначимо, що Жуніор Мораєс брав участь в матчах збірної України проти Португалії (0:0) і Люксембургу (2:1), які відбулися 22 і 25 березня 2019 року відповідно. Сам футболіст з приводу ситуації зі своєю натуралізацією заявив: "Все нормально. У ФФУ все перевірили".

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