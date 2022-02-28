УЄФА розірвав контракт з Газпромом – офіційно

Російський Газпром більше не є спонсором Ліги чемпіонів та інших змагань під егідою УЄФА. Спілка європейських футбольних асоціацій повідомила, що нещодавно перепідписана угода розірвана.

Російська компанія Газпром найближчими днями повністю перестане бути офіційним спонсором УЄФА, повідомляє видання The Times.

Це важливо: Олександр Усик записався до лав тероборони Київської області

Такий крок головного європейського футбольного органу буде здійснено разом з іншими санкціями провідних спортивних організацій проти російської військової агресії. Напередодні англійський футбольний клуб Манчестер Юнайтед вирішив розірвати контракт з російською авіакомпанією Аерофлот, яка була одним зі спонсорів клубу.

Зазначається, що УЄФА зазнає збитків у 80 мільйонів фунтів стерлінгів, проте організація готова відмовитися від цих грошей, щоб покарати Росію за військове вторгнення в Україну. Газпром був спонсором Ліги чемпіонів та міжнародних змагань під егідою УЄФА з 2012 року.

Раніше рада директорів німецького клубу Шальке зі схвалення наглядової ради ухвалила рішення про дострокове припинення партнерства з Газпромом.

УЄФА розірвав контракт з Газпромом

І ще: Українські футболісти та тренери сформували фонд допомоги армії