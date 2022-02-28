Олександр Усик записався до лав тероборони Київської області

Все більше відомих українців долучаються до допомоги нашим військовим не словом, а ділом. На цей раз ряди територіальної оборони поповнилися боксером Олександром Усиком.

Так, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик вступив у територіальну оборону Київської області. Він прагне захищати свою землю від окупантів.

До слова: "Ти наймогутніший у світі народ", – заплаканий Олександр Усик звернувся до українців

Промовистим знімком у Facebook поділився голова Нацполіції Київської області Андрій Небутов.

Об'єднані однією метою – захисту нашої Батьківщини! До перемоги! – підписав він фото.

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