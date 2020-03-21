Андрій Шевченко порадив фанам корисну розвагу

Тренер Андрій Шевченко розповів, як проводить карантин, і дав пораду футбольним уболівальникам.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, чим планує займатися під час карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу в світі.

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"Поводжуся обережно. Граю в гольф, займаюся в залі, однак намагаюся не взаємодіяти з людьми максимально. Мій друг з Ломбардії підхопив коронавірус. Йому було важко, проте зараз він дихає самостійно. Багато гарячої води, чаю, він серйозно скинув вагу, але одужує", – розповів Шевченко.

Також Шевченко дав пораду футбольним уболівальникам. "Що глянути? Фінал ЛЧ на Олд Траффорд між Міланом і Ювентусом. Можна ще подивитися фінальний поєдинок Чемпіонату світу 2006 або ж міланське дербі. Краще завжди попереду. Італія може стати сильнішою після цих проблем, а Мілан твердий так само, як і прекрасний", – передає слова Шевченка La Gazzetta dello Sport.

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