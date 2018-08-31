УЄФА назвав найкращих футболістів минулого сезону

Під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав найкращих гравців за підсумками минулого сезону.

Найкращим гравцем сезону 2017/2018 УЄФА визнав півзахисника мадридського Реала Луку Модріча, повідомляє офіційний сайт організації.

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Хорваській футболіст, набравши 313 очок, випередив у цій номінації форварда Ювентуса Кріштіану Роналду (223) і нападаючого Ліверпуля Мохаммеда Салаха (134).

Лука Модріч – найкращий гравець сезону

Крім цього, Лука Модріч став найкращим півзахисником сезону. Гравець Реала Кейлор Навас став найкращим голкіпером, а його партнер по команді Серхіо Рамос – захисником. Найкращим форвардом визнали Кріштіану Роналду.

Найкращою футболісткою УЄФА сезону 2017/2018 стала Пернілом Хардер з німецького Вольфсбурга.

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