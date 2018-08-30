Іспанський футбольний клуб офіційно представив українського новачка: з'явилося відео

Іспанський Леганес офіційно презентував свого українського новачка – воротаря Андрія Луніна.

На прес-конференції, присвяченій переходу Луніна, 19-річний футболіст подякував Реалу за можливість перейти в цей колектив на правах оренди, зізнавшись, що радий трансферу.

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Голкіпер назвав представника елітного дивізіону найкращим можливим варіантом оренди в Іспанії для себе. Страж воріт зазначив, що має намір стати першим номером команди, незважаючи на конкуренцію.

"Це дуже амбітний клуб, який зростає з кожним роком", – додав Лунін.

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