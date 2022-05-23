"Увага! Терміновий репост!": що таке емоційні фейки і як їх виявити

В Україні відбувається не лише війна з російськими окупантами, а й з неправдивими новинами та маніпуляціями на інформаційному фронті. Цього разу пояснюємо, що таке "емоційний фейк".

У Центрі протидії дезінформації продовжують розповідати українцям про важливі правила поведінки у соцмережах та нові вкиди пропаганди у новинах. Експерти звернули увагу і на "емоційні фейки", які дуже часто трапляються зараз у мережі.

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Як розпізнати емоційний фейк? Весь текст або його частина з великими літерами, знаками оклику та фразами "терміновий репост", "100% інфа" тощо.

Приклад емоційного фейку:

УВАГА!!! МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ!!! ЩОЙНО ВСУ ОБСТРІЛЯЛИ З МІНОМЕТІВ ЛОЗОВУ. Є вбиті, маленька дитина поранена, Боже який це жах!!! Подивіться ці фото!!! Як можна було не перевірити, що в будинках є люди? Коли вже ця війна закінчиться? Хто віддав наказ стріляти по мирному населенню?!!! ...

Якщо ви бачите подібні повідомлення чи тексти, то це лише спосіб маніпулювати вашими емоціями та думками, що у час війни здатне вибити з норми.

Надавайте перевагу нейтральним повідомленням без емоційного забарвлення. Велика кількість емоційно забарвлених слів – ознака маніпуляції. Щоб не стати "жертвою" маніпуляцій, намагайтесь користуватися лише перевіреними та офіційними джерелами інформації, – радять у ЦПД.

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