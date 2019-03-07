Обережно, спамери: як захистити свій телефон від небажаних дзвінків

Останнім часом голосові роботи стали дуже активними й телефонують у найбільш недоречний момент. Дізнайтеся, як уникнути спамерської атаки на ваш мобільний.

Реклама набирає нових обертів та активізовує голосових роботів. Вам телефонують з компанії та настирливий голос починає щось розповідати. Найгірше те, що ви не одразу розумієте, що це спам.

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За 2018 рік в Америці голосові роботи-спамери здійснили 26,3 мільярда дзвінків. Не хочете, щоб вас турбували набридливі дзвінки від різних компаній? Тоді вам доведеться запам'ятати декілька правил:

Дзвінки від аноніма

Заблокуйте дзвінки з прихованих номерів, адже голосові роботи, зазвичай, телефонують анонімно. Більшість сучасних гаджетів мають функцію блокування викликів та повідомлень з прихованих номерів. Перейдіть у розділ "Мій пристрій" та пошукайте у параметрах цю функцію.

Додаток для блокування

Також корисно встановити спеціальний додаток, який блокує вхідні дзвінки. Наприклад, програма Truecaller, для користувачів Android, або Call Control, або Call Blocker, або інші додатки, які вам сподобаються. Всі вони працюють за схожим алгоритмом – велика база телефонних номерів постійно оновлюється та поділяє контакти на чорні та білі списки. Дзвінки від чорних номерів додаток відхиляє.

Будьте пильні, коли відповідаєте на дзвінок

Допомога оператора

Зверніться безпосередньо до мобільного оператора, адже усі постачальники зв'язку надають функцію блокування небажаних номерів. Цей метод повністю обмежує доступ небажаного номера до дзвінків та повідомлень, проте це має бути конкретний контакт. Він бути отримувати сигнал "Зайнято” або “Поза зоною”.

Не відповідайте

Просто не піднімайте слухавку, якщо бачите невідомий номер. Якщо людині потрібно, то вона перетелефонує, а спамери не телефонують двічі підряд. Таким чином голосові роботи вираховують лояльні номери, на які можна часто телефонувати. В будь-якому випадку, навіть якщо ви підняли слухавку, а там голосовий робот, то ви можете припинити розмову.

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