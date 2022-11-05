Увага, працює десант: воїни показали епічне відео з поля бою – 18+

Українські захисники кожного дня роблять все, щоб на нашій землі не залишилось жодного російського окупанта. І свіже відео від Січеславців це підтверджує!

ЗСУ без вихідних та відпустки працюють над тим, щоб наблизити перемогу України та знищити всіх ворогів, які вдерлись на нашу територію. Цього разу своїми успіхами у Луганській області поділились воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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Увага! Працює десант! Січеславці впевнено знищують рашиських окупантів, вони роблять все можливе та неможливе, щоб захистити Україну! Вони пишуть новітню історію України! Історію нашої перемоги! Вибухове відео справжнього бою на Луганщині.Вірте в ЗСУ! Переможемо!, – йдеться в описі до відео.

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Якщо запис не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

Станом на 5 листопада армія росії втратила близько 75 440 одиниць особового складу, 2758 танків та 1 776 артилерійських систем. Загальний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

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