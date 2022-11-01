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Миколаївські десантники показали, що чекає на ворожі танки на Донеччині – відео

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Десантники епічно знищили ворожу техніку на Донеччині - фото 1
Десантники епічно знищили ворожу техніку на Донеччині / Скриншот з відео

Українські воїни щодня працюють над тим, щоб наблизити нашу перемогу. Зараз захисники продовжують звільняти населені пункти від окупантів та перетворювати ворожу техніку у палаючий брухт.

Бійці ЗСУ докладають максимум зусиль, щоб на території України не залишилось жодного загарбника. Це підтверджує і свіже від воїнів з 79 окремої десантно-штурмової бригади, яке з'явилось на офіційній сторінці захисників у фейсбуці. Зараз українські військові активно працюють на Донеччині, де й передали вогняне "вітання" ворожій техніці.

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В одному з районів Донецької області воїни-артилеристи 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили танк та бойову машину піхоти противника. Танк російських окупантів був знищений протитанковими засобами, а БМП – вогнем артилерії, – йдеться у повідомленні.

Якщо відео не відтворюється, то його можна переглянути за цим посиланням.

Станом на 1 листопада армія росії втратила близько 72 470 одиниць особового складу, 2698 танків та 5501 бойову броньовану машину. Загальний перелік втрат окупантів з початку повномасштабної війни має такий вигляд:

Миколаївські десантники показали, що чекає на ворожі танки на Донеччині – відео - фото 515130

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