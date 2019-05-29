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Увага! Поцілунки небезпечні для здоров'я

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Збудник гонореї стає більш стійким до антибіотиків - фото 1
Збудник гонореї стає більш стійким до антибіотиків / Pinterest

Фахівці виявили прецеденти передачі небезпечного захворювання під час французького поцілунку.

Австралійські вчені стверджують, що поцілунки можуть бути небезпечними для здоров'я. Дослідник Ерік Чау з Університету Монаша встановив, що під час поцілунку можна заразитися оральною формою гонореї.

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У ході спостереження за здоров'ям 3677 чоловіків, фахівці виявили інциденти передачі гонореї навіть без статевого акту. Серед тих, що заразилися хворобою, були такі, хто використовував презерватив під час статевого акту, і ті, хто тільки цілувався з інфікованим партнером.

Вчені зазначають, що збудник гонореї стає більш стійким до антибіотиків і прогресує. Фахівці проведуть низку досліджень, щоб дізнатися, чи здатне ополіскування рота спеціальними засобами знизити ризик передачі інфекції.

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Джерело: healthline
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