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Утричі дешевше: китайці випустили свою версію Tesla Model S
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Китайський стартап Xiaopeng Motors оголосив про початок продажів електрокара P7. Базовий трьохоб'ємник довжиною 4880 мм із 266-сильним електромотором оцінили у 240 тисяч юанів. Порівняний за габаритами Tesla Model S у Китаї коштує від 794 тисяч юанів.
Початкова версія Xpeng P7 має привід на задні колеса і оснащується єдиним електродвигуном (266 кінських сил, 390 Нм крутного моменту), а батарея місткістю 81 кіловат-годину забезпечує дальність ходу 550 кілометрів по циклу NEDC.
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Уже у базовій комплектації покупцям доступні безрамкові двері, дорогі оздоблювальні матеріали, віртуальна приладова панель з 10,25-дюймовим дисплеєм і мультимедіасистема з 14,97-дюймовим монітором, яким можна керувати за допомогою тачпадів. Крім того, для електромобіля заявлений автопілот третього рівня з функцією автоматичного паркування та самостійного руху по магістралі.
За динамічними характеристиками і ціною найближчим суперником "сімки" буде локалізована Tesla Model 3 зі стартовою ціною 356 тисяч юанів. Базовий американський седан майже на 200 міліметрів коротший і здатний проїжджати на 100 кілометрів менше на одній зарядці.
Для тих, кому 550 кілометрів пробігу недостатньо, Xpeng Motors запропонує більш містку батарею, яка дозволить збільшити граничну дальність поїздки до 650 кілометрів. Точних характеристик такого електрокара поки не розкрили, але відомо, що "далекобійний" седан теж обмежиться заднім приводом і єдиним електромотором. Збільшений акумулятор підвищить стартову ціну на 30 тисяч юанів до 270 тисяч юанів.
Найпродуктивніший і найдорожчий седан з двомоторною 430-сильною (660 Нм крутного моменту) силовою установкою, повним приводом і автономністю 550 кілометрів коштує 370 тисяч юанів. Така версія може розганятися з місця до 100 кілометрів на годину за 4,3 секунди.
Фірма Xpeng планує почати поставки седанів P7 у другому кварталі 2020 року. Молода фірма пов'язує з трьохоб'ємником великі надії, адже кросовер G3 за два роки знайшов всього 15 тисяч покупців.
Оскільки китайська влада планомірно скорочує бюджетні субсидії на покупку електрокарів, місцеві виробники екологічно чистих автомобілів змушені шукати інші ринки збуту продукції. Не виключено, що Xpeng Motors спробує запропонувати седан P7 в європейських країнах.
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