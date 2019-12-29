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У мережі показали дизайн нового футуристичного електрокросовера Volkswagen
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Схоже, німці вирішили остаточно вплутатися в гонку електромобілів, запропонувавши автолюбителям повноцінний асортимент. Так, до 2022 року концерн планує вивести на ринок 27 моделей на платформі MEB. І уже з'явилися нові подробиці майбутнього Volkswagen ID.4.
Цікаво, що фотошпигуни вже не раз помічали на дорогах загального користування закамуфльований прототип, який дуже нагадує концепт-кар. Не так давно тестовий прототип моделі був помічений на випробуваннях в Альпах. хоча електричний кросовер носить інший камуфляж, ніж показана в 2017 році у Франкфурті концепція, абсолютно очевидно, що ми маємо справу з одним і тим же автомобілем. Про це говорять фари і задні ліхтарі, повітрозабірники в передньому бампері, та й самі пропорції відповідають продемонстрованій на автошоу SUV.
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Планується, що ID.4 займе місце між Tiguan і більшим Tiguan Allspace, але при цьому буде відрізнятися від обох більшою колісною базою і більш просторим салоном. Відзначимо, що платформа у кросовера та ж, що і у першого електромобіля – ID.3 – спеціально розроблена архітектура MEB. А ось силову установку ID.4 може отримати цікавішу. Раніше в VW заявляли, що оснастять кросовер двома моторами – по одному на кожній осі, а розвивати вони зможуть сукупно близько 300 к.с.
До речі, нові електромобілі Volkswagen будуть заряджати дуже незвичайним способом. Підрозділ Volkswagen Group Components презентував роботів, які активуються власником електрокара за допомогою спеціального мобільного додатку. Відомо, що пересувні акумулятори мають ємність 25 кВт∙год і підтримують струм потужністю до 50 кВт. Вони дозволяють зарядити електрокар в місцях, де неможливо встановити стаціонарні зарядні станції або їх занадто мало і доступ до них обмежений.
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